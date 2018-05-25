Концерт в Екатеринбурге обернулся скандалом. Группа "Ногу свело" собирает деньги на билет до Москвы

В Екатеринбурге концерт группы "Ногу свело" был отменён за сутки. Организаторы сообщили, что причина - низкие продажи билетов, но музыканты всё равно прилетели в столицу Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Только что, меньше чем за сутки до концерта, они отменили его... при больших продажах и полной готовности с нашей стороны! Лично лечу в Екатеринбург, чтобы во всём разобраться и появиться перед своей любимой публикой в запланированных эфирах", - написал у себя в Instagram лидер российской рок-группы Максим Покровский.

Концерт всё же состоится, но на другой площадке - паб Ben Hall. При этом у группы нет денег, чтобы уехать обратно в Москву. У себя на странице в Instagram Покровский объявил сбор.

"Мы пытались последние три дня найти компромисс, при котором проведение концерта в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи было бы возможным. Но в итоге экономика не позволила это сделать. Мы приносим извинения группе за невозможность выполнения изначальных договоренностей", - сообщил организатор отменённого концерта Григорий Вяткин.