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25.05.2018 12:02 Мск (14:02 Екб)
происшествия | За рубежом
В Южной Корее арестовано российское судно после жалоб моряков по зарплате
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(2011) | Фото:

Судно "Николай Касаткин" арестовано в южнокорейском порту Пусан после жалоб членов экипажа на долги по зарплате.
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Как сообщил РБК представитель международной федерации транспортников на Дальнем Востоке Петр Осичанский, это уже второй арест, наложенный на судно. Ранее оно уже было арестовано "третьей стороной".

"Все обратили внимание, что судно арестовано от имени членов экипажа, но там всего три человека обратились [с жалобой], а судно уже было арестовано третьей стороной - там споры коммерческие между судовладельцем и его партнером. [Обратившиеся с жалобами] моряки были из Калининграда, они просто зафиксировали задолженность. Это рядовое событие, судно задержано не из-за этого, это дополнительный арест", - пояснил Осичанский.

Он добавил, что корейский профсоюз оплатил трем морякам билеты на родину, они также получили по $500 авансом.

Остальные восемь моряков остаются на судне. Оставшиеся на борту - сахалинцы и приморцы.

Осичанский отметил, что у сахалинской компании "Парус", которой принадлежит "Николай Касаткин", проблемы еще с двумя судами, команда каждого из них не получает денег.

Моряки "Николая Касаткина", по словам капитана судна, в последний раз получили зарплату за март. Гонорар за апрель судовладелец пообещал им, когда сможет реализовать свою продукцию.

По данным ​РИА Новости, экипаж "Николая Касаткина" уже испытывал проблемы в декабре 2016 года. Тогда моряки несколько недель вели забастовку в порту Амстердама из-за того, что им не выплачивали зарплаты.

Ранее власти Приморского края просили разрешить ситуацию с моряками с судна "Кристал Ист", арестованного в ОАЭ.

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25.05.2018 12:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:02 Екб


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В Южной Корее арестовано российское судно после жалоб моряков по зарплате
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