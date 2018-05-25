Крупный застройщик из Сочи задержан ФСБ по делу о двойных продажах квартир

Сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю задержан крупный застройщик из Сочи Юрий Оганян. Как сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре, его задержали 24 мая в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, ранее возбужденного в отношении Вартана Татуляна.

"Органами предварительного расследования он подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК "Плаза". Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края", - отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в рамках мероприятий, направленных на восстановление прав участников долевого строительства, только в апреле 2018 года было возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при строительстве многоквартирных домов.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении и.о. заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.