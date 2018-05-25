"Остановка запрещена". Екатеринбуржцам запретят парковаться на нескольких улицах города

В Екатеринбурге по просьбам жителей установят знаки "Остановка запрещена" в нескольких районах города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В июне этого года запретят парковаться на следующих улицах микрорайона Академического:

- Сахарова от Вильгельма де Геннина до Рябинина;

- Вонсовского от Чкалова до Амундсена;

- Вильгельма де Геннина от Павла Шаманова до проспекта Сахарова.

Кроме того, на указанных участках будут активно работать эвакуаторы.

Такие изменения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Заявки от горожан также поступали и из других районов города, поэтому парковка будет запрещена еще на нескольких участках:

- на внутриквартальном проезде от Первомайской до дома № 40 по Карла Либкнехта;

- на внутриквартальном проезде от Шейнкмана до дома № 104 по Шейнкмана;

- на внутриквартальном проезде от Раевского до дома № 11Б по Раевского;

- Пирогова от Татищева до ВИЗ-бульвара.

В мэрии отмечают, что также будет запрещен разворот на перекрестке Белинского - Саввы Белых, при движении по улице Белинского со стороны улицы Фучика.

Ранее Накануне.RU публиковало перечень улиц, где также будут выставлены знаки "Остановка запрещена".