Григорий Тонких подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Миасса

И.о. обязанности главы Миасса Григорий Тонких подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.

Напомним, Тонких был назначен и.о. главы Миасса 15 мая после отставки Геннадия Васькова, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий.

Добавим, что документы от претендентов будут приниматься до 30 мая, а сам конкурс пройдет 6 июля.

21 мая на пресс-конференции губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что уже есть потенциальный кандидат на пост главы Миасса, однако, имя не назвал, сообщив, что этот кандидат должен сам принять решение и подать заявку на конкурс.