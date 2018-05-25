В Зауралье жительница села зарезала своего сожителя и ушла спать

В Сафакулево осудили 54-летнюю местную жительницу за убийство своего сожителя.

Ночью 15 марта в ходе ссоры после распития спиртного женщина схватила нож и не менее 26 раз ударила им мужчину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оставив своего "любимого" умирать на полу, женщина ушла спать. Мужчина скончался от полученных ранений.

"Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.