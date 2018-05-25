Арбитражный суд Пермского края запретил застройщику брать деньги с дольщиков

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление краевой инспекции госстройнадзора о приостановлении на год деятельности застройщика "Т-СитиСтрой", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Компания является застройщиком многоквартирных жилых домов № 8, 6, 4, 2, в деревне Кондратово по ул. Тепличная и привлекает для строительства деньги дольщиков.

Суд принял решение о приостановке деятельности компании на год. Фирма не сможет заключать договоры участия в долевом строительстве и привлекать деньги дольщиков.

Решение в законную силу пока не вступило.