Центробанк отозвал лицензию у второго банка за день

Банк России 25 мая объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ярославского Объединенного кредитного банка (О.К. Банк). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка.

По данным регулятора, на балансе кредитного учреждения образовался значительный объем активов сомнительного характера, это явилось следствием систематического проведения О.К. Банком операций по трансформации активов, которые были направлены на сокрытие финансового положения организации. Помимо этого, как говорится в сообщении ЦБ, руководство Объединенного кредитного банка уклонялось от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков.

В отношении О. К. Банка неоднократно применялись надзорные меры - дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, однако это не изменило ситуацию, заявили в ЦБ.

По размеру активов ярославский банк занимает 200-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ранее регулятор отозвал лицензию у банка "Уссури" из Хабаровска.