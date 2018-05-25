На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге изменили порядок регистрации граждан

С 25 мая по 25 июля в Екатеринбурге изменится порядок регистрации для граждан, прибывших в город из других регионов. Те, кто временно хочет остановиться в уральской столице, обязаны в течение трех дней оформить временную прописку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Зарегистрироваться по месту пребывания можно только лично. Такую услугу оказывают в центрах муниципальных услуг, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в подразделения по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших на территорию Екатеринбурга, осуществляется в течение трех дней со дня прибытия в город. Документы предоставляются принимающей стороной в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг Екатеринбурга, либо в отдел по вопросам миграции по улице Сулимова,46.

Такие требования не распространяются на граждан Российской Федерации, изменивших место жительства в пределах Свердловской области – они вправе не регистрироваться в Екатеринбурге.