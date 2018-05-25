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25.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


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25.05.2018
общество ;
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Новости
25.05.2018 11:14 Мск (13:14 Екб)
политика | В России
Кудрин заявил, что правительство - это "тигр, который готовится к прыжку"
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Алексей Кудрин все еще на коне (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Счетной палаты и руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сравнил правительство РФ, готовящееся к "прорывным" реформам, с тигром, который готовится к прыжку. Такое мнение он высказал в рамках традиционного завтрака Сбербанка на полях ПМЭФ.
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"У меня складывается впечатление, что правительство - это тигр, который готовится к прыжку", - заявил он, добавив, что "в ближайшее время мы узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы".

Кудрин также назвал "смелым шагом" грядущее повышение пенсионного возраста. "Это неизбежная структурная мера, наконец она объявлена, и это, можно сказать, смелый шаг", - подчеркнул он.

Глава Счетной палаты отметил, что "в 2000-х годах скорее правительство напирало на президента, а тот говорил: "Подождите, надо аккуратно". "А сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет", - подчеркнул он.

Кроме того, Кудрин посетовал, что не все предложения ЦСР вошли в майские указы президента. "Может быть, около 50 основных целей и задач вошли, это неплохо, но президент обещал дальше смотреть, какие шаги или реформы можно учесть в дальнейшем", - цитирует его ТАСС.

Ранее на ПМЭФ Кудрин рассказал, что Путин "пообещал не забывать" его экономические разработки.

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25.05.2018 11:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:14 Екб


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Кудрин заявил, что правительство - это "тигр, который готовится к прыжку"
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