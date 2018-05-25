Ставки акцизов на бензин и дизель в России с 1 июля будут снижены

Ставки акцизов на бензин и дизель в России с 1 июля 2018 года будут снижены. Это в ходе сессии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?" в рамках Петербургского международного экономического форума-2018 подтвердил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Правительство приняло решение о снижении с 1 июля ставок акцизов. Это как часть изменения с точки зрения налогообложения нефтяной отрасли. Это первый шаг… Мы видим давление на цены на нефтепродукты, бензин, дизель. В условиях роста цен на нефть такая тенденция повышательная по динамике стоимости есть… Принято решение о снижении акцизов, государство меньше получит налогов в этой сфере. Но цены на бензин не будут расти столь высокими темпами", - прокомментировал он.

Антон Силуанов подчеркнул, что при принятии этого решения важно обеспечить стабильность работы региональных дорожных фондов, которые пополняются во многом за счет акцизов.

"Чтобы обеспечить стабильность работы дорожной отрасли, выполнение сформированных планов регионов, мы предложим поделиться с федеральным уровнем акцизами для субъектов. Нам придется отдать практически 100% в дорожные фонды регионов", - сообщил чиновник, отметив, что такой шаг приведет к выпадающим доходам на федеральном уровне.

Проблему Минфин намерен решить за счет повышения стимулирования экономики, дополнительных возможностей заимствования. Силуанов, в частности, выразил надежду на то, что этот разрыв будет закрыт за счет дополнительных ресурсов, полученных от ненефтегазового сектора.