В Перми ушло в суд дело бывшего наркополицейского, обещавшего освободить преступника за 800 тысяч

Свердловской районный суд Перми рассмотрит уголовное дело о мошенничестве бывшего наркополицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в ночь на 4 декабря 2017 г. он, находясь в служебном кабинете, пообещал освободить пермяка, подозреваемого в сбыте наркотиков, хотя не имел такой возможности. Сделать это он пообещал за 800 тыс. руб. После предполагаемый наркодилер через родственников передал полицейскому деньги, однако ответственности так и не избежал.

В результате служебной проверки полицейского уволили. Сейчас он арестован. Дело ушло в суд.