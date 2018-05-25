Прикамье рассматривает возможность подготовки ИТ-кадров совместно с ИТМО

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась рабочая встреча представителей Пермского края с ректором Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимиром Васильевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

На встрече стороны обсудили подготовку IT-кадров в России и Пермском крае, в частности.

"Развитие информационных технологий влечет за собой высокую востребованность в IT-специалистах. Например, через два года в крае мы уйдем от передачи данных на бумаге в системе здравоохранения. Поэтому нам нужны айтишники, чтобы настроить бизнес процессы в медучреждениях", — пояснил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Владимир Васильев выразил готовность к сотрудничеству.

"Мы все прекрасно понимаем, что дефицит таких кадров повсеместен — это не только в России. Поэтому нужно готовить кадры, кадры, безусловно, высокого уровня. Для этого нужно объединить усилия высшей школы, бизнеса и власти", — заявил он.

Во время переговоров стороны обсудили создание совместной программы обучения IT-технологиям пермских студентов. Предполагается, что участие в ее разработке примут петербургский университет и пермские вузы. Планируется, что до 1 августа уже будут определены ключевые мероприятия и преподавательский состав, который сможет принять в них участие.

Также обсуждается создание высшей школы программирования.

Отметим, что во время послания Законодательному собранию Пермского края глава региона обозначил процесс цифровизации ключевым в развитии региона, а подготовку IT-кадров – приоритетной задачей краевого правительства. В настоящее время по поручению губернатора вузы Прикамья формируют предложения по увеличению набора на IT-специальности.