Челябинские предприятия примут участие в строительстве делового центра "Ташкент-Сити"

Челябинские предприятия смогут принять участие в строительстве международного делового центра "Ташкент-Сити" в Узбекистане. Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский договорился на встрече с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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