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политика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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от издателя  |  комментариев: 17


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Новости
25.05.2018 10:59 Мск (12:59 Екб)
общество | Челябинская область
Челябинские предприятия примут участие в строительстве делового центра "Ташкент-Сити"
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строительство, дольщики, Челябинск, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Олег Каргаполов

Челябинские предприятия смогут принять участие в строительстве международного делового центра "Ташкент-Сити" в Узбекистане. Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский договорился на встрече с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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25.05.2018 10:59 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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Челябинские предприятия примут участие в строительстве делового центра "Ташкент-Сити"
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