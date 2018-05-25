В мэрию Воронежа вернулся ответственный за "архитектурный бандитизм"

Администрация Воронежа объявила о кадровых перестановках, у мэра Вадима Кстенина появился "новый-старый" заместитель по градостроительству. Им стал хорошо знакомый горожанам Виктор Владимиров, уволившийся в январе 2017 г. после раздражительной реплики тогдашнего губернатора области Алексея Гордеева. Последний назвал деятельность Владимирова "архитектурным бандитизмом". О новой должности Владимирова и новых полномочиях сообщается на официальном сайте администрации городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Примечателен скандал в воронежской администрации, приключившийся почти полтора года назад и окончившийся арестом главного архитектора города Антона Шевелёва и добровольно-принудительной отставкой со своего поста с формулировкой "по собственному желанию" руководителя управления строительной политики Виктора Владимирова.

Поводом стала публичная критика действий воронежских городских чиновников со стороны губернатора Алексея Гордеева, который уподобил их действия "архитектурному бандитизму". Недовольство Гордеева вызвала стройка в сквере у железнодорожного вокзала в столице Нечерноземья.

Стройка, надо заметить, примечательная во всех отношениях. Уродливое здание под будущее кафе, как утверждали тогда местные СМИ, взялась возводить компания "Альф", якобы принадлежавшая сыну и супруге экс-мэра Воронежа Владиславу и Наталье Колиух.

Происходящее вызвало шквал критики у местных жителей и вынудило вмешаться лично губернатора Гордеева. Позже занимавший тогда пост губернатора Гордеев (ныне – вице-премьер российского Правительства) пообещал жителям благоустроить сквер у вокзала и даже выделил для этого деньги.

Видимо, после того, как страсти несколько поулеглись, в мэрию вернулся Виктор Владимиров и не просто вернулся, а стал еще на ступеньку выше, заняв кресло заместителя мэра Вадима Кстенина. В зоне ответственности чиновника – снова градостроительная политика.

Ранее мы писали, что согласно проведенным опросам, большая часть воронежцев не смогла назвать правильно фамилию нынешнего мэра Кстенина.