Парковку возле "Екатеринбург-Экспо" отремонтируют за 64 млн рублей

Парковку возле выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" переделают перед проведением в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром". Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, на ремонтные работы выделено более 64 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчик – Уральский выставочный центр, ищет подрядчика, который выполнит комплекс работ по восстановлению финишного покрытия: снимет старое покрытие, заменит тротуарную плитку, устранит ямы и нанесет разметку.

Также отмечается, что исполнитель контракта должен предоставить максимально возможное количество парковочных мест, минимум - 2500.

Все работы должны быть завершены до 30 июня 2018 г., а заявки на участие в аукционе будут приниматься до 1 июня.

Отметим, что выставка "Иннопром" пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Уже открылась регистрация. Тема выставки в этом году – "Цифровое производство", а страна-партнер - Южная Корея.