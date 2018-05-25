Силуанов подтвердил планы по завершению налогового маневра в нефтянке

Правительство планирует приступить к завершению налогового маневра в нефтянке с 2019 года, об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

"Что касается нефтяников, мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Вопрос обсуждается в динамике, и вопрос обсуждается в компенсаторных мерах для нефтепереработки", - сообщил Силуанов.

"Мы уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты уже с 1 июля текущего года, это как первая часть того нефтегазового маневра, который будет реализован со следующего года", - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, налоговый маневр предполагает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что завершение налогового маневра в нефтянке обсуждается правительством. "Здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться", - сказал он.