Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов предложил не менять размер НДФЛ в России. Об этом он заявил в ходе панельной сессии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Он назвал хорошим принципом "завоевание" страны в части налогообложения доходов граждан на уровне 13%, "которые в последнее время платили все".

"Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом", - сказал Силуанов. Это заявление было встречено аудиторией аплодисментами.

При этом первый вице-премьер уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Правительство.