На Южном Урале 22 года "строгача" получил убийца, поджигатель и насильник

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Пластовского района - его признали виновным сразу по нескольким жутким статьям.

В сентябре 2012 года в одном из сел района осужденный с целью хищения имущества проник в дом 74-летней пенсионерки, где напал на нее и убил - после этого он похитил из дома имущество на 5 тыс. рублей, потом поджег дом, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также на протяжении 6 лет он неоднократно насиловал свою падчерицу 2000 года рождения и угрожал убить ее, а также свою жену и тещу. В сентябре 2016 года осужденный был задержан за применение насилия в отношении сотрудников ДПС, которые остановили его за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд приговорил виновного к 22 годам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования дочери убитой пенсионерки и взыскал 302 тыс. рублей в счет возмещения причиненного имущественного вреда и 1,5 млн рублей морального вреда.