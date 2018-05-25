Военное искусство, выживание в полевых условиях и история России: чему казаки учат подростков в Югре

Рукопашный бой, военное искусство, недельные походы и сплавы сочетаются с изучением истории России, казачества и православия. Юным югорчанам – воспитанникам казачьих клубов - некогда скучать: в округе ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В этом году, объявленном Годом добровольца и волонтера, подготовка казаков – народных блюстителей порядка - стала одной из ключевых задач.

Сейчас в Югре создаются казачьи народные дружины из реестровых казачьих обществ. Всего их в округе насчитывается 18. Казаки выполняют важную роль – помогают полиции следить за общественным порядком, пресекать вандализм, хулиганство, распитие спиртных напитков во дворах, разбрасывание мусора, кроме того, народные дружины предотвращают и тушат пожары, сажают деревья.

Всего с начала года в Югре казаки помогли выявить 87 административных правонарушений и три преступления, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей округа.

При этом казаки могут применять физическую силу, но только для защиты себя или граждан, это прописано в законе об участии граждан в охране общественного порядка.

"Казаки всегда были за доброе слово. Прежде всего, конфликт нужно решать умным словом. У нас нет задач по применению силы. Применение спецсредств, тех же самых нагаек, нигде не прописано. Отдельного пункта о том, что казакам разрешено применять нагайки нет, и никто не собирается этого делать", - пояснил начальник штаба Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Гладков.

Нынешнее поколение казаков – не последнее. Югорские казаки вовлекают в свою деятельность подростков, многие из которых по достижении 18 лет пополняют ряды народных дружинников.

С 2008 г. казаки Уральского федерального округа объединились в общественное движение "Казачий дозор". Несколько раз в год, в каникулы, юные казаки встречаются на общих сборах, чтобы показать, чему они научились в клубах. В Югре таких клубов семь: "Кадетская сотня" в Нижневартовске, пикет "Святичи" в Нягани, "Богатырь" и "Мегионский" в Мегионе, "Эхо поколений" в Покачи, клуб "Витязь" и "Кадет".

Также военно-патриотические клубы созданы при казачьих обществах: "Станица Югорская", "Хутор Усть-Иртышский", Игримское хуторское казачье общество, Нефтеюганское городское казачье общество, хуторское казачье общество "Сургут".

В клубах в свободное от школы время ребята изучают историю России, основные техники и приемы русского рукопашного боя, учатся стрелять из пневматической винтовки, из лука, собирать-разбирать автомат Калашникова и пистолет Макарова, а с прошлого года – еще и рубить пластиковые полуторалитровые бутылки с водой. Такой предмет называется "казарла". В мегионском клубе "Богатырь" юные кадеты и казаки учатся сплавляться на катамаранах.

Первые совместные сборы "Казачьего дозора" прошли в Свердловской области

Изначально в военно-патриотический клуб "Богатырь" набирали желающих "трудных" подростков, некоторые состояли на учете в детской комнате милиции. Молодежь обучали военному искусству, умению обращаться с холодным клинковым оружием и выживанию в суровых полевых условиях.

С 2006 г. клуб "Богатырь" вошел в казачье общество. Теперь уже и девушки могли освоить дисциплины, включающие изучение истории русской армии, православия, казачества, обучение рукопашному бою, строевую и огневую подготовку. С 2013 г. и по настоящее время "Богатырь" является пикетом общественного движения "Казачий Дозор – Югра" и регулярно участвует в учебно-тренировочных и военно-полевых сборах. Уже четвертый год помимо основных видов деятельности воспитанники клуба постигают водный туризм.

Как правило, подростки сами проявляют интерес к казачеству и приходят в клуб, рассказал Накануне.RU руководитель "Богатыря" Константин Павлов.

"Многие дети, видя нас на каких-то мероприятиях, проявляют интерес. Дети общаются друг с другом, рассказывают об этом. Многим интересно в лесу неделю побыть, на реке, поучаствовать в занятиях казачьей направленности. Дети хотят развиваться разносторонне", - сказал Константин Павлов.

Несмотря на название клуба, в "Богатыре" с охотой занимаются и девочки, с ними, как ни странно, работать легче, признается руководитель: "Девочки, к сожалению, у нас более социально активны, чем мальчики. Мальчиков еще оторвать надо от компьютеров".

Инструкторам военно-патриотических клубов не важен социальный статус ребенка и его вероисповедание. Главное, чтобы подросток был готов к труду и дисциплине.

"Главный вопрос, который я задаю детям, желающим вступить в клуб: "Зачем тебе это надо?" Если он отвечает, что ему рассказали, будто тут классно и можно повеселиться, я ему объясняю, что придется столкнуться с трудностями, с подчинением. Причем подчиняться придется даже младшему по возрасту. Объясняю иерархию, воинскую дисциплину. Конечно, некоторые не выдерживают, уходят, ведь дома или в подъезде проще и интереснее. Но многие остаются, соглашаются со всем и продолжают движение с нами", - сказал Константин Павлов, добавив, что детей в клуб принимают в возрасте с 12 до 18 лет.

С середины июня у воспитанников "Богатыря" начнутся недельные сплавы, которых ребята очень ждут.

Военно-патриотические объединения в Югре разные. Так, на базе Мегионского городского казачьего общества действует молодежный клуб реконструкции "Арса", где ребята воссоздают славянское оружие, доспехи, занимаются постановкой традиционных боевых обрядов, а в школе №3 ребята изучают казачество без отрыва от основной учебы: в образовательном учреждении создан специальный кадетский класс с казачьим компонентом. Кроме школьной учебной программы под руководством начальника штаба Мегионского городского казачьего общества Владимира Усанова дети изучают историю русской армии, православия, казачества, занимаются рукопашным боем, строевой и огневой подготовкой.

В казачьих клубах подростки учатся выдержке, самодисциплине, товарищеской взаимовыручке, получают военные навыки и хорошую физическую подготовку, отмечал в интервью "Югра-ньюс" атаман станицы Няганской Алексей Мазырин.

Вклад казаков в воспитание подрастающего поколения оценивают и окружные законодатели.

"В Югре успешно действуют кадетские классы, в том числе и с казачьим образовательным компонентом. В марте текущего года кадетский класс из Пойковской школы №4 стал победителем на XIV всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ в своей возрастной группе. Ребята смогли обойти более 50 команд, приехавших из разных концов России. Я не понаслышке знаю, насколько увлеченно в кадетских классах занимаются ребята и насколько довольны этим их родители", - отметил председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению думы автономного округа Владимир Семенов.

Напомним, развитие казачества – федеральный тренд, заданный президентом Владимиром Путиным в 2015 г. Тогда глава государства подписал перечень поручений по вовлечению казачьих обществ в охрану общественного правопорядка и обеспечении безопасности.

В результате вырос интерес родителей к казачьему воспитанию и количество организаций казачьей направленности, об этом заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина рассказала на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями казачьих кадетских корпусов 16 мая.

"Сейчас это более 4 тыс. учреждений, а численность детей, приобщающихся к истории, культуре, традициям российского казачества, а главное - казачьему укладу жизни, выросла по России почти в три раза и сейчас это более 100 тыс. ребят", – сообщила заместитель министра.

Вероятно, в этом году - Году добровольца и волонтера – эти показатели вырастут в целом по стране и, особенно, в Югре, где казачество в свое время сыграло определяющую роль в становлении государственности. Именно казаки повлияли на вхождение югорских земель в состав России.

"Лишь когда казачья дружина Ермака перешла "Каменный пояс" Уральских гор, была заложена основа Азиатской России. И хотя с Сибирью русские люди познакомились задолго до этого события, но именно с Ермаком и его соратниками связаны наши представления о начале русской Сибири. Казаками были основаны самые древние поселения Югорской земли – Град Березов, Самарово, Сургут и многие другие. ХХI столетие дало новый толчок развития казачества в Сибирских землях, появляются новые казачьи войсковые объединения, создаются Центры казачьей культуры. Сказ о казаках Сибири разносится сегодня по просторам огромной страны", - рассказал куратор фотовыставки "Сказ о казаках Сибири" Виктор Банников. Экспозиция откроется сегодня, 25 мая, в окружном Доме народного творчества Ханты-Мансийска.