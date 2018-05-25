Шредер: Европа должна ответить на действия США против газопровода "Северный поток-2"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Европа должна ответить на действия США против российского экспортного газопровода "Северный поток-2". По его словам, санкции Штатов связаны с желанием Америки продавать свой СПГ на европейском рынке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки", - сказал он.

Шредер добавил, что Штаты хотят продавать газ Европы вне зависимости от качества и цены топлива, что может угрожать энергетической безопасности стран Евросоюза. Российский газопровод, в свою очередь, создаст новые рабочие места в ЕС.

Напомним, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства "Северного потока-2". Министр энергетики РФ Александр Новак на полях петербургского форума заявил, что Европа заинтересована в строительстве данного газопровода.