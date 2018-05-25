В российских школах готовятся ввести курсы о семейном укладе

В российские школы до 1 июня разошлют методические рекомендации по подготовке курсов о семейном укладе для школьников и их родителей, пишет "Коммерсант".

Материалы будут направлены во все российские регионы. Документ разработан общественной организацией "Национальная родительская ассоциация" совместно с Минобрнауки.

По мнению авторов рекомендаций, в курсе обязательно должны присутствовать такие блоки, как "основы семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права", а также "основы здорового образа жизни и содержательного досуга, формы и методы изучения истории семьи, истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование у ребенка гражданского самосознания".

Предполагается, что разрабатываемый курс о семейном укладе станет элективным, то есть обязательным к изучению по выбору учащегося.

"Проект находится на стадии обсуждения с общественностью и экспертами и после прохождения широкого обсуждения будет представлен на рассмотрение министерству",- уточнил собеседник газеты в Минобрнауки.

Предложенный курс - не первая попытка добавить в школьную программу изучение семейных ценностей, напоминает издание. В декабре 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила преподавать школьникам курс "Семьеведение" или "Семейное счастье".