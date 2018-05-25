В России начинают действовать усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018

Начиная с сегодняшнего дня в России начинают действовать усиленные меры безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

Так, около фан-зон нельзя будет купить алкоголь и другие прохладительные напитки в стеклянных бутылках. Также вводится особый порядок регистрации граждан, если они приедут в города проведения чемпионата для временного проживания. Им в течение трех дней необходимо уведомить подразделения МВД.

Особое внимание уделяется антитеррористической защите объектов чемпионата мира. Все они будут находиться под усиленной охраной, сообщают "Вести".

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В четверг был назван официальный девиз сборной России на домашнем ЧМ-2018: им стала фраза "Играй с открытым сердцем" (Play With An Open Heart). Она будет размещена на автобусе сборной России, на котором команда будет выезжать на матчи.