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общество ;  | комментариев: 1
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В Перми директор УК, обслуживающей взорвавшийся дом, был ранее арестован по делу о смерти ребенка
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(2018) | Фото: соцсети

В Перми госжилинспекия после взрыва в доме №50/1 на Свиязева проверит обслуживающую его управляющую компанию "Профи-Дом".

Предстоит проверить наличие договоров с газовиками на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание дома, где произошел взрыв. Последняя газовая проверка, которую проводил "Регионгазсервис", прошла в октябре 2017 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе госжилинспекции Прикамья.

Всего УК "Профи-Дом" обслуживает 120 домов. Ее возглавляет Алексей Рямов, находящийся под домашнем арестом по делу о падении снега с крыши дома на маленького ребенка, который впоследствии умер. Пятиэтажка на Свиязева 50/1 включена в лицензию управляющей компании с 2016 г. С тех пор инспекция несколько раз проверяла УК по поводу этого дома. В 2016 г. было две проверки из-за затопления подвала и оснащения общедомовым прибором учета отопления. Выданы предписания, которые были исполнены. В мае 2018 г. была еще одна проверка по поводу оснащения дома прибором учета: нарушений не нашли.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам. Следователи ведут проверку.

Другие новости по темам: Пермь, пожар, бытовой газ, взрыв, пострадавшие, УК
25.05.2018 10:06 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
12:06 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.05.2018 08:48 Мск
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Ранее 24.05.2018 12:09 Мск
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В Перми директор УК, обслуживающей взорвавшийся дом, был ранее арестован по делу о смерти ребенка
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