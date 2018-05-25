В Перми директор УК, обслуживающей взорвавшийся дом, был ранее арестован по делу о смерти ребенка

В Перми госжилинспекия после взрыва в доме №50/1 на Свиязева проверит обслуживающую его управляющую компанию "Профи-Дом".

Предстоит проверить наличие договоров с газовиками на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание дома, где произошел взрыв. Последняя газовая проверка, которую проводил "Регионгазсервис", прошла в октябре 2017 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе госжилинспекции Прикамья.

Всего УК "Профи-Дом" обслуживает 120 домов. Ее возглавляет Алексей Рямов, находящийся под домашнем арестом по делу о падении снега с крыши дома на маленького ребенка, который впоследствии умер. Пятиэтажка на Свиязева 50/1 включена в лицензию управляющей компании с 2016 г. С тех пор инспекция несколько раз проверяла УК по поводу этого дома. В 2016 г. было две проверки из-за затопления подвала и оснащения общедомовым прибором учета отопления. Выданы предписания, которые были исполнены. В мае 2018 г. была еще одна проверка по поводу оснащения дома прибором учета: нарушений не нашли.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам. Следователи ведут проверку.