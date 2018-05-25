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Клычков на ПМЭФ-2018: Надо быть в тренде других регионов
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ПМЭФ, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков (2018) | Фото: Накануне.RU

Делегация Орловской области на ПМЭФ-2018 заключила соглашения по развитию региона в области инфраструктуры, здравоохранения, АПК, спорта и ряде других сфер. О повестке региона на форуме рассказал корреспонденту Накануне.RU врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Он отметил, что первый день ПМЭФ для региона "был очень насыщенный", подписан ряд соглашений.

Орловская область вышла на итоговую фазу работы с РЭЦ.

"Прежде мы взаимодействовали тесно, направили на учебу наших специалистов, представителей бизнеса. Сейчас подписано соглашение, по которому мы отбираем специалистов для включения их в активную работу РЭЦ по их программам для реализации продукции за рубежом", - прокомментировал Накануне.RU Клычков.

Врио главы региона провел переговоры с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. В ходе встречи была обсуждена проблема по достройке многопрофильного медицинского центра в Орловской области.

"Много лет он стоит, его законсервировали, чтобы определить целевое назначение без нанесения ущерба госпрограммам. Территории Орловской области было дано поручение в понедельник, уже начали формировать рабочую группу. Инвесторы есть, которые предлагают решение в различных форматах - в рамках госпартнерства, концессионных соглашений", - отметил он.

В рамках встречи также обсуждалось функционирование орловского завода "Санофи-Авентис Восток" - первого и единственного в России предприятия, которое занимается производством инсулинов второй категории и поставляет их за рубеж. Экспозиция предприятия представлена на французской площадке в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, как рассказал Клычков, вчера прошли переговоры в одном из агропромышленных холдингов "Русагро" в части реализации планов на территории Орловской области.

"Мы взаимодействуем, но договорились после форума встретиться на территории области. Очень много интересных предложений, в том числе которыми регион не пользуется. Задача стоит увеличить строительство комплексов по молочному животноводству, в этом направлении будем работать, а также по увеличению посевов сахарной свеклы для работы сахарных заводов", - подчеркнул врио губернатора.

Правительство Орловской области также подписало соглашение с АСИ. "Регион до этого активно не участвовал в рейтинговании. Надо быть в тренде, использовать наработки соседних регионов для решения существующих задач", - считает Клычков.

Сегодня врио главы региона уже провел встречу с министром спорта.

"Спорт исторически хорошо развит на территории Орловской области. Нам нужно дополнительное участие в федеральных программах. В этом плане помощь Минспорта необходима. Надеюсь, выработаем вопрос финансовой поддержки, включения нас в федеральную программу", - прокомментировал он.

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14:31 Екб


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Клычков на ПМЭФ-2018: Надо быть в тренде других регионов
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