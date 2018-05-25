Задержан глава МЧС по Кемеровской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

"При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня" согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву", - отметила Петренко.

"Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Александра Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму более 1,8 млн", - добавила она.

Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователями планируется предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В начале апреля сообщалось об обысках в доме у Мамонтова. СМИ писали, что всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшихся ему по наследству от отца-бизнесмена. Телеграм-канал Mash публиковал фотографии трехэтажного особняка, обладание которым приписывают главе МЧС Кемеровской области. Также утверждается, что он и члены его семьи владеют внушительной дачей и шестью квартирами в столице Кузбасса.