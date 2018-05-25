Доходы главы Магнитогорска за год снизились почти в три раза

Доходы главы Магнитогорска Сергея Бердникова снизились почти в три раза. За прошлый год он задекларировал 6,4 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе руководителя муниципалитета опубликована на сайте администрации города, передает корреспондент Накануне.RU

За 2016 год его доход был больше 17,3 млн руб.

В собственности у главы два земельных участка (долевая), два жилых дома (долевая) и два гаража. Также ему принадлежат автомобили Тойота Ландкрузер 200, Тойота Хилакс, мотовездеход Yamaha YFM700FWAD и автомобильный прицеп.

Заместители главы Магнитогорска заработали в прошлом году от 2,1 млн руб. до 4,9 млн руб.