После срыва встречи с Трампом Ким Чен Ын открыл "свой Крымский мост"

На фоне отмены встречи с президентом США Дональдом Трампом верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын ознакомился с построенной железной дорогой Гоам – Табчхон и железнодорожным мостом через залив Сокчжон.

"Строители, ученые и техники прекрасно построили морской железнодорожный мост, пересекающий необъятное море залива Сокчжон, как монументальное творение эпохи ТПК, и тем самым открыли небывалый в истории строительства железной дороги нашей страны новый рубеж", – отмечается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что построенный мост ускорит развитие Табчхонской рыболовной зоны, упростив процесс транспортировки добытой там рыбы.

Также верховный руководитель напомнил, что строительство прошло в соответствии с решениями третьего пленума ЦК Трудовой партии 7-го созыва, на котором было решено, что ракетно-ядерная программа страны в целом достигла необходимого уровня и теперь стране следует сосредоточиться на развитии экономики.

Насколько можно судить, по снимкам, приведённым ЦТАК, в ходе инспекции верховного руководителя по мосту прошёл первый поезд.