В Петербурге горит склад на площади 600 "квадратов"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар. Горит склад с деревом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сегодня в 5 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Нефтяная дорога, 1В. Первое пожарное подразделение было на месте через 10 минут.

"Происходит горение деревянных изделий для сауны в одноэтажном металлическом складском здании размером 40 на 40 метров. Площадь горения составляет 600 кв. метров", - уточнили в ведомстве.

Сейчас пожар локализован. К его ликвидации от МЧС привлечено 10 единиц техники и 47 человек личного состава. Как добавили в ведомстве, сведения о пострадавших не поступали.