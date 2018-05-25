Свердловская область может закупить санитарные вертолёты "Ансат"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 24 мая в рамках рабочей программы на ПМЭФ-2018 посетил крупнейший вертолетный центр в Северо-Западном регионе России "Хели-драйв", на базе которого работает первая в стране частная региональная служба санитарной авиации, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Еще один важный вопрос, по которому ведем переговоры в Санкт-Петербурге - развитие санитарной авиации в Свердловской области. У нас сейчас есть два вертолета Ми-2, которые делают в год 230-250 вылетов и эвакуируют 180-200 пациентов. Вертолетов нужно больше. Мы планируем увеличить парк до пяти машин. Кроме того, нужен другой тип. Поэтому обсуждаем покупку более подходящих казанских вертолетов "Ансат" и планируем дальнейшее развитие инфраструктуры", - пишет у себя на странице в Instagram губернатор.

Он отметил, что это "очень дорогое дело", поэтому договаривается о помощи из федерального бюджета.