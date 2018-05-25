Югра на полях ПМЭФ "подружилась" с Петербургским университетом и наметила сотрудничество с "Ростехом"

Губернатор Югры Наталья Комарова в первый день Петербургского международного экономического форума, 24 мая, заключила ряд важных для региона соглашений, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Было подписано дополнительное соглашение с Агентством стратегических инициатив о сотрудничестве по реализации проекта "Магазины верных решений".

Также губернатор провела рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, на которой были намечены перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Губернатор Наталья Комарова с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой



"Год назад совместно с Внешэкономбанком нами было создано научно-производственное объединение "Конверсия". В рамках данного предприятия мы готовы обсудить несколько тем. В частности, оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения Югры, которое производят наши предприятия. Так, один из недавно построенных перинатальных центров на 70% оснащен российским оборудованием, которое по качеству нисколько не уступает иностранному, а в некоторых случаях даже лучше", – сказал Сергей Чемезов.

Он также затронул тему технологического партнерства в рамках нефтесервисных проектов. "Ростех" прорабатывает новые направления производства техники.

"С учетом того, что в Ханты-Мансийском автономном округе сосредоточены технологическая и научно-практическая платформы, то на этапе разработки и создания нам бы хотелось интегрировать туда наши предприятия, чтобы они не производили то, что вам не нужно", – обратился к главе региона директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

Сергей Чемезов отметил как направления сотрудничества IT-технологии, включающие в себя цифровое правительство, сферы образования, здравоохранения, в том числе телемедицинские технологии, проект "Умный город" и другие.

Губернатор Югры предложила сформировать проектный офис, руководимый двумя сторонами: во главе офиса будут стоять Наталья Комарова со стороны автономного округа и Сергей Чемезов со стороны корпорации "Ростех".

Также в первый день ПМЭФ глава региона встретилась с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым. Итогом встречи стало пятилетнее соглашение о сотрудничестве.

Планируется, что стороны будут проводить совместные научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы по изучению и поиску новых технологий освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, в том числе Баженовской свиты, совместную экспертную деятельность.

"Мы намерены сотрудничать в подготовке кадров, создании совместных научных консорциумов для разработки и внедрения в Югре передовых технологий в сфере медицины и генетики, экологии иррационального природопользования, в IT-секторе. Особый вектор партнерства связан с формированием нового межотраслевого кластера "Техника и технологии для Севера". Все предусмотренные соглашением направления сотрудничества будут работать на нашу главную цель – устойчивое развитие, лучшие условия для жизни в Югре", – прокомментировала Наталья Комарова.

Напомним, ПМЭФ продолжит работу 25 и 26 мая.