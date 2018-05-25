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24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
25.05.2018 09:29 Мск (11:29 Екб)
политика | В России
Путин удивился отсутствию у западных журналистов интереса к аресту Вышинского
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Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин напомнил французскому журналисту о задержанном на Украине российском журналисте Кирилле Вышинском в ответ на интерес к судьбе украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Про Сенцова еще спросили. Знаете, что. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", - сказал Путин, напомнив о задержании в Киеве главы "РИА Новости Украина".

"Вот только что, совсем недавно, несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский - Ред.). Ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно", - заявил президент России.

Президент России призвал внимательно относиться к происходящему в Европе и быть объективными и обстоятельными.

Эммануэль Макрон, Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон по подозрению в "госизмене".

Сам Вышинский не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.

Обеспокоенность арестом журналиста выразил в том числе генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность обмена Вышинского на Сенцова.

Другие новости по темам: владимир путин, кирилл вышинский, журналисты
25.05.2018 09:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 15:00 Мск
Дмитрий Песков: Обмен Вышинского на Сенцова не может обсуждаться публично

Ранее 17.05.2018 18:18 Мск
Суд в Херсоне арестовал главреда РИА "Новости Украина" Вышинского

Ранее 17.05.2018 13:29 Мск
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Ранее 17.05.2018 00:23 Мск
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Ранее 16.05.2018 18:56 Мск
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Ранее 16.05.2018 15:05 Мск
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Ранее 16.05.2018 12:25 Мск
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Ранее 15.05.2018 11:35 Мск
Сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости" и RT на Украине








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Путин удивился отсутствию у западных журналистов интереса к аресту Вышинского
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