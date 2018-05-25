Путин удивился отсутствию у западных журналистов интереса к аресту Вышинского

Президент России Владимир Путин напомнил французскому журналисту о задержанном на Украине российском журналисте Кирилле Вышинском в ответ на интерес к судьбе украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Про Сенцова еще спросили. Знаете, что. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", - сказал Путин, напомнив о задержании в Киеве главы "РИА Новости Украина".

"Вот только что, совсем недавно, несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский - Ред.). Ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно", - заявил президент России.

Президент России призвал внимательно относиться к происходящему в Европе и быть объективными и обстоятельными.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон по подозрению в "госизмене".

Сам Вышинский не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.

Обеспокоенность арестом журналиста выразил в том числе генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность обмена Вышинского на Сенцова.