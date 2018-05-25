В Челябинске экс-полицейский подозревается в мошенничестве

На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД России по Челябинской области Константина Овтина - его подозревают в мошенничестве.

В декабре прошлого года подозреваемый за деньги обещал местному предпринимателю "отмазать" его от уголовной ответственности за совершение финансового преступления и прекращению проверочных действий.

Экс-полицейский не обладал данными полномочиями и не мог принять меры к не привлечению бизнесмена, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

При передача части денежных средств в сумме 300 тыс. рублей посредники были задержаны. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Сейчас Овтин задержан.