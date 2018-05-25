В Челябинске магазин получил предупреждение за рекламу с фразой "у мужика с пистолетом"

В Челябинске компания ООО "Домашний мастер" получила предупреждение за рекламу магазина с фразой "у мужика с пистолетом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Реклама распространялась на телевидении и в общественном транспорте Челябинска. Магазин расположен рядом с домом, на фасаде которого размещен барельеф знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта "Комбат". И фотография, и барельеф являются символами Великой Отечественной войны.

По мнению заявителя, данная фраза "пошло и оскорбительно звучит в адрес памяти героя Великой Отечественной войны, политрука А.Г. Еременко".

"Челябинское УФАС признало, что использование фразы "мужик с пистолетом" является эксплуатацией символа победы и приводит к его обесцениванию в глазах подрастающего поколения, принижает значимость известного исторического события и памятных лет, является некорректным (оскорбительным) как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941-1945 годов", - отметили в ведомстве.

Добавим, что нарушение было устранено еще до вынесения решения УФАС.