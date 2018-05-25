Сборная России по футболу провела официальную фотосессию перед ЧМ-2018

Сборная России провела официальную фотосессию для Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, она проводилась перед домашним чемпионатом мира-2018. Была сделана командная фотография в домашней и гостевой форме.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В четверг был назван официальный девиз сборной России на домашнем ЧМ-2018: им стала фраза "Играй с открытым сердцем" (Play With An Open Heart). Она будет размещена на автобусе сборной России, на котором команда будет выезжать на матчи.