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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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от издателя  |  комментариев: 17


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24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве магнитогорского бизнесмена
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве местного предпринимателя.
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"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами СК, сотрудниками регионального управления МВД России были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бизнесмена зарезали утром 24 мая в его собственном дворе возле жилого дома.

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25.05.2018 09:05 Мск | Магнитогорск | Михаил Белокрылов
11:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 11:44 Мск
В Магнитогорске зарезали местного предпринимателя








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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве магнитогорского бизнесмена
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