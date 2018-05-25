Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве магнитогорского бизнесмена

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве местного предпринимателя.
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"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами СК, сотрудниками регионального управления МВД России были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Как ранее сообщало Накануне.RU, бизнесмена зарезали утром 24 мая в его собственном дворе возле жилого дома.