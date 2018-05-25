В Кубани девочка получила 90% ожогов, делая селфи

Накануне около шести часов вечера на 128 км Северо-Кавказской железной дороги на станции Пашковская в Краснодарском крае случилась трагедия. Ученица пятого класса забралась на вагон поезда для того чтобы сделать там "селфи".

Как сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу южного следственного управления на транспорте СК РФ, школьница подошла слишком близко к контактной линии и ее ударило электрическим током. Ее сразу доставили в ожоговое отделение Краснодарской краевой больницы. Отмечается, что она получила 90% ожогов тела.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщают в ведомстве.

После проведения проверки будет принято процессуальное решение.