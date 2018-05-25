В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли изменения в Устав города, отменяющие прямые выборы мэра, передает корреспондент Накануне.RU. Вопрос был рассмотрен сразу после принятия отставки Евгения Ройзмана.

С докладом выступила начальник правового департамента Екатерина Грин. Депутаты не задали ни одного вопроса. Согласно новым поправкам, выбирать главу города будет новый созыв гордумы Екатеринбурга, которая будет избрана 9 сентября. В это время полномочия главы будет исполнять вице-спикер думы Виктор Тестов. За принятие проекта проголосовал 31 человек.

Напомним, с принятием новой схемы выборов главы Екатеринбурга, депутатам думы областной столицы предстоит внести соответствующие изменения в Устав города до 19 июня. Согласно вступившему в силу областному закону, мэр лишится полномочий спикера думы, но возглавит горадминистрацию. Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым.