Сотрудницу свердловского Росздравнадзора уволили за скрытые сведения о доходах

В Свердловской области в связи с нарушением статьи 8 федерального закона "О противодействии коррупции" уволена главный специалист-эксперт отдела административного, финансового, правового и кадрового обеспечения Территориального органа Росздравнадзора.

Женщина не указала в декларации о доходах и имуществе то, что у нее есть автомобиль и земельный участок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также чиновница скрыла некоторые счета в банке, открытые на ее имя, и не указала сведения о счетах супруга.

Нарушения в декларациях были обнаружены за 2014, 2015 и 2016 гг.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области.

В апреле 2018 г. госслужащая была уволена в связи с утратой доверия.

Не согласившись с увольнением, женщина обратилась с исковым заявлением в суд и просила восстановить ее на работе, однако суд отказал ей.