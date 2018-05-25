ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка

Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уссури" (Хабаровск), говорится в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, деятельность руководства банка привела к образованию на его балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. При этом, выявили существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. "Кроме того, кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности", - отмечается в сообщении.

Банк "Уссури" нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, а также идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк "Уссури" - участник системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе.