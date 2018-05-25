Улучшилось состояние двух пострадавших от взрыва газа в жилом доме Перми

Двух пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме по улице Свиязева в Перми перевели из реанимации в отделение.

"Один из пострадавших, находящийся в городской больнице №21, переведен из реанимации в отделение. Находится в состоянии средней тяжести. Двое жертв взрыва – в МСЧ №9, один из них получил отравление продуктами горения, состояние удовлетворительное, переведен из реанимации в отделение, второй лечится амбулаторно. Четвертый находится в МСЧ №11 в удовлетворительном состоянии", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Прикамья.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов третьего подъезда заработал пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам. Следователи проводят проверку.