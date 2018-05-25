Председатель избиркома Прикамья "потерял" 2,2 млн рублей

Избирательная комиссия Пермского края опубликовала сведения о доходах за 2017 г. Согласно налоговым декларациям, доходы руководства краевого избиркома существенно снизились, передает корреспондент Накануне.RU.

Упали доходы председателя избиркома Игоря Вагина. В прошлом году ему с учетом иных доходов удалось заработать 4,4 млн руб. Годом ранее доход составил 6,6 млн руб. Чиновнику принадлежит квартира площадью 200,8 кв. м и гараж-бокс, в пользовании - земельный участок 2 тыс. 500 кв.м. Также ему принадлежит легковой автомобиль Audi Q7, прицеп для перевозки техники и снегоболотоход. Доход супруги не указан. Ей принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan.

Заместитель председателя избирательной комиссии Сергей Пономарев в 2017 г. заработал 3,1 млн руб. В 2016 г. его доход составил 4,4 млн руб. Ему принадлежит жилой дом площадью 55,7 "квадратов", квартира 93,6 кв. м и три земельных участка. Также зампред владеет автомобилем Toyota и лодкой "Казанка МД".

Упали и доходы секретаря крайизбиркома Александра Смертина. Он задекларировал 3,2 млн руб., в то время как в 2016 г. его доход составлял 4,5 млн руб. Секретарь комиссии владеет автоприцепом. В пользовании - квартира 88, 7 кв. м, садовый дом 57,8 кв. м и земельный участок 1943 кв. м. Все эти объекты принадлежат его супруге. Также она владеет легковым автомобилем KIA XM и квартирой 59,8 "квадратов".