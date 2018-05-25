В Кургане ГИБДД ищет водителя "пазика", который "уронил" девочку-подростка

В Кургане водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" стал виновником травмирования 16-летней девочки.

Инцидент произошел 23 мая в 17.45 возле дома №41 на улице Рихарда Зорге - водитель резко затормозил, девочка в салоне автобуса упала и ударилась спиной, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

24 мая в дежурную часть ГИБДД из детского травмпункта Кургана поступила информация об обращении к ним за медицинской помощью 16-летней пострадавшей - ей был поставлен диагноз "ушиб спины".

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автобуса, водителя и обстоятельств инцидента.