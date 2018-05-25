В МВД опровергли сообщения о плохих условиях службы полицейских, прибывших на ЧМ в Волгоград

В Волгограде полицейские, прибывшие для организации порядка во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу, жалуются на плохое питание и условия проживания. В региональном главке МВД заявляют, что все соответствует нормам.

Накануне в соцсетях появился видеоролик, где видно, как полицейским раздают сухие пайки во дворе гостиницы. Недовольные набором продуктов полицейские, не стесняясь в выражениях, бросают пайки на землю и жалуются, что их кормят "на помойке".

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что информация на видео не соответствует действительности. В ведомстве объяснили, что видео сняли в Центральном районе Волгограда, где полицейские несли службу. "В соответствии с заключенными госконтрактами для них была организована доставка индивидуальных рационов питания. Это предусмотрено нормативными актами МВД России для случаев несения службы в общественных местах. Прикомандированным сотрудникам полиции было предложено для приема пищи здание столовой на улице Маршала Чуйкова. Часть полицейских предпочла принимать пищу в столовой, другая часть – на улице, по собственному желанию", - сообщили в МВД.

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко также посетил место дислокации сводного отряда полиции и проверил бытовые условия. В ходе бесед с полицейскими установлено, что проблем, связанных с размещением и питанием, у сотрудников не возникает, отметили в пресс-службе главка.

В пресс-релизе говорится, что сотрудники живут на территории детского лагеря под Волгоградом в условиях, которые соответствуют всем требованиям. Автор видео, однако, написал в соцсетях, что их поселили "в заброшенном детском лагере, где три дня не было воды в туалете", а также что там "в корпусе на 40 человек восемь розеток в коридоре".

Местный новостной портал сообщает, что полицейский, который снял ролик, уже написал рапорт об увольнении. Вместе с ним написал рапорт его старший коллега.