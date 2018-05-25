Екатеринбургская гордумы со скандалом приняла отставку Ройзмана

На внеочередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты приняли отставку главы города - спикера думы Евгения Ройзмана, который сам на заседании отсутствовал, передаёт корреспондент Накануне.RU. 25 человек проголосовали "за". Решение вступает в силу немедленно.

Перед тем, как перейти к этому вопросу, в думе очень долго согласовывали повестку.

На заседание пришли 33 депутата думы, а за открытие заседания проголосовали 26 парламентариев. 29 депутатов подписали документ о созыве.

"Мы не можем открыть заседание", - заявил депутат Константин Киселёв. Председательствовавший вице-спикер Владимир Тестов ответил, что "это его мнение" и предложил ему покинуть зал. В думе поднялся шум.

"Вынесение повестки нарушает устав города, где четко указано, кто должен созывать нас. Никаких решений о созыве думы не было. Данное заседание является незаконным и будет обжаловано", - добавил Киселёв.

Депутат Дмитрий Серьгин обратился к Киселёву, попросив его быть более спокойным и не доводить всё "до точки кипения".

Ещё один депутат Александр Караваев заявил, что повестка ему не была известна. В ответ на это Тестов включил видеоподтверждение. "То, что вы отсутствовали - ваши проблемы", - добавил председатель.

Караваев отметил, что утром депутаты сорвали заседание комиссии, где рассматривался вопрос отмены выборов мэра Екатеринбурга. Для собрания не хватило двух депутатов.

Александр Косинцев предложил оставить в повестке только один вопрос - о прекращении полномочий Евгения Ройзмана. Но многие всё же хотели обсудить все вопросы повестки.

Елена Дерягина предложила рассмотреть отставку Ройзмана, а уже потом - вопрос о назначении исполняющего обязанности.

В итоге повестка утверждена, вопрос о прекращении полномочий рассмотрен и принят. Константин Кисилёв покинул заседание. Исполняющим обязанности главы города и председателя думы будет вице-спикер Виктор Тестов.

Напомним, Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы города - председателя думы Екатеринбурга. Поводом для ухода политик назвал отказ депутатов на заседании думы проголосовать за повестку без пункта об отмене выборов главы.