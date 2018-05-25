Екатеринбургская гордумы со скандалом приняла отставку Ройзмана

в этот день
25.05.18
09:09
В Екб.11:09
Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира
Челябинск не сможет построить конгресс-холл к ШОС и БРИКС
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
Главное
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 62

Екатеринбургская гордумы со скандалом приняла отставку Ройзмана
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

На внеочередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты приняли отставку главы города - спикера думы Евгения Ройзмана, который сам на заседании отсутствовал, передаёт корреспондент Накануне.RU. 25 человек проголосовали "за". Решение вступает в силу немедленно.
Читайте также:

Перед тем, как перейти к этому вопросу, в думе очень долго согласовывали повестку.

На заседание пришли 33 депутата думы, а за открытие заседания проголосовали 26 парламентариев. 29 депутатов подписали документ о созыве.

"Мы не можем открыть заседание", - заявил депутат Константин Киселёв. Председательствовавший вице-спикер Владимир Тестов ответил, что "это его мнение" и предложил ему покинуть зал. В думе поднялся шум.

"Вынесение повестки нарушает устав города, где четко указано, кто должен созывать нас. Никаких решений о созыве думы не было. Данное заседание является незаконным и будет обжаловано", - добавил Киселёв.

Депутат Дмитрий Серьгин обратился к Киселёву, попросив его быть более спокойным и не доводить всё "до точки кипения".

Ещё один депутат Александр Караваев заявил, что повестка ему не была известна. В ответ на это Тестов включил видеоподтверждение. "То, что вы отсутствовали - ваши проблемы", - добавил председатель.

Караваев отметил, что утром депутаты сорвали заседание комиссии, где рассматривался вопрос отмены выборов мэра Екатеринбурга. Для собрания не хватило двух депутатов.

Александр Косинцев предложил оставить в повестке только один вопрос - о прекращении полномочий Евгения Ройзмана. Но многие всё же хотели обсудить все вопросы повестки.

Елена Дерягина предложила рассмотреть отставку Ройзмана, а уже потом - вопрос о назначении исполняющего обязанности.

В итоге повестка утверждена, вопрос о прекращении полномочий рассмотрен и принят. Константин Кисилёв покинул заседание. Исполняющим обязанности главы города и председателя думы будет вице-спикер Виктор Тестов.

Напомним, Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы города - председателя думы Екатеринбурга. Поводом для ухода политик назвал отказ депутатов на заседании думы проголосовать за повестку без пункта об отмене выборов главы.

Другие новости по темам: Ройзман, Тунгусов, Екатеринбург, мэр Екатеринбурга, решение об отставке
25.05.2018 08:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 13:37 Мск
Шептий: Ройзман ушел ожидаемо

Ранее 23.05.2018 10:21 Мск
Решение об отставке Ройзмана уже приняли

Ранее 22.05.2018 16:25 Мск
"В пику Куйвашеву". Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора

Ранее 22.05.2018 11:55 Мск
"Каждый политик сам отвечает за свои действия": Бабушкина прокомментировала отставку Ройзмана

Ранее 22.05.2018 10:27 Мск
Отставку Ройзмана депутаты обсудят в пятницу

Ранее 22.05.2018 09:49 Мск
Мэр Екатеринбурга пакует вещи

Ранее 22.05.2018 08:50 Мск
Ройзман подал в отставку

Ранее 16.05.2018 12:18 Мск
В думе Екатеринбурга - бунт. Депутаты отказались одобрить поправки по отмене выборов мэра

Ранее 11.05.2018 13:05 Мск
Формальности соблюдены? Жители Екатеринбурга высказались по поводу отмены прямых выборов мэра

Ранее 06.04.2018 07:43 Мск
Официально. В Екатеринбурге подписан закон об отмене прямых выборов мэра

Ранее 04.04.2018 10:42 Мск
Заксобранию предложат сохранить выборы мэра в Екатеринбурге и увеличить число одномандатников в местной думе

Ранее 03.04.2018 13:59 Мск
В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с отменой прямых выборов мэра Екатеринбурга

Ранее 03.04.2018 11:27 Мск
"Политик должен быть один - Куйвашев". Как депутаты "убрали" Ройзмана

Ранее 03.04.2018 10:28 Мск
Митинг против отмены выборов в Екатеринбурге привлек внимание The Washington Post

Ранее 03.04.2018 09:16 Мск
В Екатеринбурге отменили выборы мэра - депутатов убеждал Тунгусов

Ранее 02.04.2018 18:01 Мск
На митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге прибыл десант московской оппозиции

Ранее 30.03.2018 15:43 Мск
Екатеринбургский митинг против отмены выборов мэра станет ареной для федеральной оппозиции

Ранее 29.03.2018 14:04 Мск
Свердловский парламентарий Михаил Ершов: "Все мы хотим видеть сильного мэра!"

Ранее 29.03.2018 11:41 Мск
Лед тронулся: депутаты одобрили "губернаторский" проект отмены выборов главы Екатеринбурга

Ранее 29.03.2018 08:53 Мск
Автор закона о сохранении выборов мэра Екатеринбурга сам поддержал проект Куйвашева об их отмене

Ранее 26.03.2018 09:04 Мск
В Екатеринбурге пройдет митинг против отмены прямых выборов мэра

Ранее 23.03.2018 08:53 Мск
"Внесу альтернативный законопроект": свердловский депутат хочет вернуть Екатеринбургу выборы "сильного" мэра

Ранее 22.03.2018 13:29 Мск
Деньги, заложенные на прямые выборы мэра Екатеринбурга, придется вернуть в городской бюджет

Ранее 22.03.2018 12:35 Мск
Законопроект об отмене выборов в Екатеринбурге депутаты свердловского парламента рассмотрят уже на следующей неделе

Ранее 22.03.2018 11:47 Мск
Законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга внесен в заксобрание

Ранее 21.03.2018 15:59 Мск
Депутат Госдумы предлагает вернуть Екатеринбургу "мэра-хозяйственника"

Ранее 20.03.2018 08:47 Мск
Депутаты екатеринбургской гордумы попросили сохранить прямые выборы мэра








Добавить комментарий:

Екатеринбургская гордумы со скандалом приняла отставку Ройзмана
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+