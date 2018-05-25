В Екатеринбурге построят новую телебашню за полмиллиарда рублей

В Екатеринбурге появится новая телебашня в микрорайоне Уралмаш. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, телевышку должны построить не позднее 21 декабря 2020 г. на проспекте Космонавтов, 99, передает корреспондент Накануне.RU

На строительство масштабного объекта готовы потратить более 494 млн руб., а заказчиком строительных работ выступает московская организация ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Победитель аукциона должен будет выполнить комплекс строительных работ, включая поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы. Главная задача телевышки – обеспечить цифровое наземное телевизионное и радиовещание.

На территории объекта появится антенно-мачтовое сооружение высотой 236 м, техническое задание, контрольно-пропускной пункт и ограждение.

Заявки принимаются до 14 июня, а итоги конкурса подведут 18 июня.

Напомним, что 24 марта в Екатеринбурге снесли старую недостроенную телебашню в районе цирка. На ее месте УГМК построит ледовую арену. Стоимость проекта со сносом оценивалась в 1 млрд руб.