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экономика  |  комментариев: 5
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от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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В Екатеринбурге построят новую телебашню за полмиллиарда рублей
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плотинка, Екатеринбург, храм-на-крови, 100е, Дом физкультуры клуба &quot;Динамо&quot; (2016) | Фото: gelio-nsk.livejournal.com

В Екатеринбурге появится новая телебашня в микрорайоне Уралмаш. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, телевышку должны построить не позднее 21 декабря 2020 г. на проспекте Космонавтов, 99, передает корреспондент Накануне.RU
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На строительство масштабного объекта готовы потратить более 494 млн руб., а заказчиком строительных работ выступает московская организация ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Победитель аукциона должен будет выполнить комплекс строительных работ, включая поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы. Главная задача телевышки – обеспечить цифровое наземное телевизионное и радиовещание.

На территории объекта появится антенно-мачтовое сооружение высотой 236 м, техническое задание, контрольно-пропускной пункт и ограждение.

Заявки принимаются до 14 июня, а итоги конкурса подведут 18 июня.

Напомним, что 24 марта в Екатеринбурге снесли старую недостроенную телебашню в районе цирка. На ее месте УГМК построит ледовую арену. Стоимость проекта со сносом оценивалась в 1 млрд руб.

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25.05.2018 08:18 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
10:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.01.2018 08:48 Мск
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Ранее 11.01.2018 16:11 Мск
Перенести екатеринбургскую телебашню на Уралмаш? Главгосэкспертиза России рассмотрела и одобрила проект








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В Екатеринбурге построят новую телебашню за полмиллиарда рублей
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