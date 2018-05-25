"Уралкалий" и "РЖД" договорились о сотрудничестве в сфере перевозок минеральных удобрений и химической продукции

Один из ведущих производителей хлористого калия "Уралкалий" и одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний с большими объемами грузовых и пассажирских перевозок "РЖД" на международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге, заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Документ подписали гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов и гендиректор - председатель правления "РЖД" Олег Белозеров.

Цель соглашения — установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области организации и обеспечения железнодорожных перевозок продукции, производимой "Уралкалием".

В рамках соглашения "РЖД" займется перевозкой грузов в соответствии с согласованными долгосрочными планами и будет реализовывать гибкую тарифную политику. В свою очередь "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня прошлого года и заблаговременно предоставлять контрагенту информацию об изменениях объемов перевозок.

"Железнодорожные перевозки продукции являются одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры "Уралкалия". Заключение нового соглашения с "РЖД" позволит нам повысить эффективность и обеспечит бесперебойность транспортировки калийных удобрений как до портов, так и до конечных потребителей. Мы высоко оцениваем наше многолетнее и взаимовыгодное партнерство и рады тому, что отношения между двумя отраслевыми лидерами продолжают развиваться", - отметил гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов.

Напомним, на ПМЭФ-2018 "Уралкалий" также подписал соглашение с ОВК на поставку 500 вагонов-минераловозов.