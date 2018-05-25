Пушков об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына: "Дипломатия угроз и конвульсий"

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал отмену встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Российский сенатор назвал это "дипломатией угроз и конвульсий", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, встреча была отменена из-за того, что Трамп "услышал злобу" в заявлениях Ким Чен Ына.

"Ким отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трех американцев, встретился с главой Южной Кореи, пошел на разрядку на полуострове, а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашел повод и отменил ее, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий", - написал Алексей Пушков в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, Сеул уже выразил недоумение по поводу отказа Трампа от встречи с Кимом.