Общественный транспорт Челябинска переведут на газомоторное топливо к 2020 году

Общественный транспорт Челябинска в полном объеме перейдет на использование газомоторного топлива к 2020 году. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем правления ПАО "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили вопрос участия компании в проекте перевода общественного транспорта на использование газомоторного топлива.

Также обсуждались перспективные инвестпроекты и возможность участия южноуральских предприятий в поставках для ПАО "НОВАТЭК" продукции, оборудования и техники.