Глава челябинской "Опоры": "Мы не загрязняем, нас подставили!"

В челябинском отделении "Опоры России", которое возглавляет Артем Артемьев, прокомментировали ситуацию с претензиями магнитогорских природоохранных прокуроров в адрес ряда предприятий. Претензии к ООО "Железный регион", ООО "Верхнеуральские станки" и ООО "Айрон Кинг" во многом уже сняты, а сами предприятия "не загрязняют окружающую среду", заявили Накануне.RU в организации предпринимателей.

Челябинская "Опора" была вынуждена давать разъяснения, потому что перечисленные малые предприятия либо принадлежат главе организации Артему Артемьеву, либо он являлся учредителем в них.

Природоохранное ведомство распространило пресс-релиз, в котором говорилось о приостановке деятельности и наложении штрафов за загрязнение воздуха "Верхнеуральские станки" и ООО "Айрон Кинг".

Как разъяснили в "Опоре", документами на сертификацию деятельности предприятий, постановкой на госучет и другими процедурами занималось магнитогорское ООО "Вариант-Б", которое не выполнило договорных обязательств и не оформило всех нужных разрешающих документов в срок. В результате недобросовестных действий "Вариант-Б" пострадали не только компании Артемьева, но и ряд других производителей, сейчас деятельностью этой компании заинтересовались в УЭБ МВД Магнитогорска.

"Предприятия понимали необходимость оформления документации в отведенные им сроки, поэтому и заключили договоры в 2016 г. с "Вариант-Б", который не выполнил своих обязательств. Признавая сам факт нарушений, предприятия принимают все меры по их устранению. Стоит отметить, что предприятия вреда окружающей среде не наносят. Документы, подтверждающие это, в процессе оформления, что было отмечено прокуратурой во время проверки", - уточнили представители Артемьева.